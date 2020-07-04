В Орловской области продолжаются проверки жалоб орловцев на "серую" зарплату

4 Июль 2020 2020-07-04T10:32:18+03:00

Зачастую предприниматели не обращаются за поддержкой из-за того, что их фирмы работают по серым схемам Фото: Ольга СУПОНЕВА

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В Орловской области продолжаются проверки по жалобам жителей региона на серую зарплату. В период пандемии коронавируса работники разных предприятий и фирм остались без зарплаты и государственной поддержки из-за теневой бухгалтерии.

Вопросом занялась комиссия по обеспечению устойчивого экономического развития Орловской области. Как оказалось, зачастую предприниматели не обращаются за поддержкой - региональной или федеральной - из-за того, что их фирмы работают по серым схемам. Сотрудники не трудоустроены официально, не имеют социального пакета, свои заработанные деньги получают в конвертах.

- Обнаружена «серая схема» в деятельности аффилированных компаний в городе Мценске, где из 20 фактически работающих сотрудников, трудовые договора имеют только 3 работника. Остальные трудятся без договоров, не имеют социальных пакетов. С наступлением пандемии людям не выплачены долги по зарплате, а сами они остались без работы и без прав на госпомощь и пособия, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Сообщить о подобной ситуации можно по электронной почте: LegalRabota@adm.orel.ru. Нужно указать свои контактные данные и информацию о работодателе, нарушающим трудовое право

ИСТОЧНИК KP.RU