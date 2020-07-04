На орловца завели 15 уголовных дел о кражах

4 Июль 2020 2020-07-04T10:21:26+03:00

За несколько лет мужчина обогатился незаконным путем больше чем на 400 тысяч рублей

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В Орловской области на жителя Покровского района завели 15 уголовных дел о краже. За несколько лет мужчина, не гнушающийся разжиться деньгами незаконным путем, пополнил свой кошелек больше чем на 400 тысяч рублей.

Житель Покровского района действовал то один, то с тем или другим товарищем. Например нынешней весной он обчистил гараж, украв оттуда сварочный аппарат, циркулярную пилу, компрессор и другой инструмент. Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей. В этом случае тридцатилетний подозреваемый действовал со своим двадцатилетним подельником.

Еще две кражи были совершены в 2018 и 2019 годах. Тогда мужчина действовал в одиночку. Он дважды пробирался в помещение АЗС, вынося оттуда товарно-материальные ценности. Ущерб составил больше 250 тысяч рублей.

- В других случаях подозреваемый вместе то с одним, то с другим подельником вскрывал чужие гаражи, автомобили и похищал оттуда имущество, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Теперь троим жителям покровского района предъявлено обвинение. Уголовные дела объединены в одно производство.

ИСТОЧНИК KP.RU