Орловские библиотеки вновь начнут принимать посетителей

3 Июль 2020 2020-07-03T16:56:06+03:00

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В четверг, 2 июля, на заседании регионального оперативного штаба губернатор Орловской области принял решение открыть для посещения библиотеки. Воспользоваться их услугами и взять книгу на дом можно будет уже с 6 июля.

Напомним, фактически библиотеки работают с 3 июня, но без обслуживания читателей. Общение с ними все это время продолжалось только в дистанционном формате. Кроме того, был ограничен доступ на рабочие места сотрудников старше 65 лет.

- Глава региона поручил областному Управлению культуры и архивного дела с 6 июля 2020 года возобновить оказание услуг гражданам библиотеками области. Кроме того, с 1 июля возобновили работу музеи. Для них есть ограничения по наполняемости экскурсионных групп - не более 5 человек, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Центры культуры, ДК, театры, филармония и концертные организации также приступили к работе, но без обслуживания посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU