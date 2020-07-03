2020-07-03T16:56:06+03:00
Звезды

Орловские библиотеки вновь начнут принимать посетителей

6 июля возобновляется работа с читателями и выдача книг
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловские библиотеки вновь начнут принимать посетителейОрловские библиотеки вновь начнут принимать посетителейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В четверг, 2 июля, на заседании регионального оперативного штаба губернатор Орловской области принял решение открыть для посещения библиотеки. Воспользоваться их услугами и взять книгу на дом можно будет уже с 6 июля.

Напомним, фактически библиотеки работают с 3 июня, но без обслуживания читателей. Общение с ними все это время продолжалось только в дистанционном формате. Кроме того, был ограничен доступ на рабочие места сотрудников старше 65 лет.

- Глава региона поручил областному Управлению культуры и архивного дела с 6 июля 2020 года возобновить оказание услуг гражданам библиотеками области. Кроме того, с 1 июля возобновили работу музеи. Для них есть ограничения по наполняемости экскурсионных групп - не более 5 человек, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Центры культуры, ДК, театры, филармония и концертные организации также приступили к работе, но без обслуживания посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловскую прокуратуру возглавил Владислав Малкин
Орловские библиотеки вновь начнут принимать посетителей
Синоптики прогнозируют дожди в Орле в первые июльские выходные
В Орле велосипедного вора поймали с помощью камеры видеонаблюдения
На Октябрьской улице Орла машина сбила пешехода
Андрей Клычков проинспектировал ход благоустройства в райцентре Сосково
В Орле велосипедист оказался под колесами иномарки
И так сойдет: в Орле появился пешеходный переход, ведущий в забор
На нескольких улицах Орла временно ограничат движение
В Орле девушка-водитель получила травмы из-за маневра «Рено»
Под Орлом автоледи на "Опеле" врезалась в "Газель" и опрокинулась
3 июля орловские школьники сдают первые выпускные экзамены
В Орле нашли несуществующий цех по производству субпродуктов из птицы
В гаражном кооперативе в Орле сгорела отечественная легковушка
Коронавирус в Орловской области: на 3 июля заразился еще 31 человек
Орловцы поблагодарили сотрудников ДПС за помощь на дорогах
В Железнодорожном районе Орла в реке утонул 34-летний мужчина
В Орловской области налоговые начнут принимать посетителей без записи
В Орловской области признали недействительной продажу земли частной фирме
В Орловской области "ВАЗ" протаранил автобус на перекрестке
Изменения в Конституцию РФ одобрили 79, 7% жителей Орловской области
В Орле нашли фантомную площадку по производству вареников
Четыре очага заболеваемости коронавирусом сохраняется на Орловщине
Сбербанк открыл сезон летних промовкладов