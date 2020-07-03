Синоптики прогнозируют дожди в Орле в первые июльские выходные

3 Июль 2020 2020-07-03T16:55:52+03:00

Изменить размер текста: A A

По прогнозам синоптиков, первые июльские выходные в Орле отметятся дождями. Публикуем прогноз на грядущий уикенд.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 4 июля температура воздуха составит +17 в ночное время, днем воздух разогреется до +30. Небо над городом будет то ясным, то затянутым облаками. Прогнозируется небольшой дождь. Атмосферное давление 743 мм рт.ст., ветер южный 3 м/c.

В воскресенье, 5 июля, жара немного спадет. В темное время суток термометры покажут +19 градусов, днем столбики доберутся до отметки в +26. Облачно, дождь. Атмосферное давление 742 мм рт.ст., ветер сменит направление на северо-западное, скорость 2 м/c.

По предварительным прогнозам, первая половина будущей недели будет жаркой, а с четверга жара спадет.

ИСТОЧНИК KP.RU