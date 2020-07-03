В Орле велосипедного вора поймали с помощью камеры видеонаблюдения

3 Июль 2020 2020-07-03T16:06:59+03:00

34-летний мужчина решил воспользоваться случаем и не заметил, что попался в кадр

Изменить размер текста: A A

В Орле полицейские установили личность воришки, оставившего ребенка без велосипеда за 12 тысяч рублей. Неизвестный мужчина попал в кадр камер видеонаблюдения.

Инцидент произошел в Железнодорожном районе города. Мальчик припарковал велосипед возле одного из многоэтажных домов и отлучился на несколько часов, а когда вернулся, его уже не было. Узнав о произошедшем, мама ребенка обратилась в полицию.

- Сотрудники отдела уголовного розыска изучили записи с камеры видеонаблюдения, расположенной в жилом доме напротив, и провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Так, было установлено, что к краже причастен 34-летний житель областного центра, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Пропажу вскоре обнаружили у похитителя дома. Сейчас на него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU