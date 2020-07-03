2020-07-03T16:06:59+03:00
Общество

В Орле велосипедного вора поймали с помощью камеры видеонаблюдения

34-летний мужчина решил воспользоваться случаем и не заметил, что попался в кадр
Наталья Меркулова
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В Орле велосипедного вора поймали с помощью камеры видеонаблюденияВ Орле велосипедного вора поймали с помощью камеры видеонаблюденияФото: Архив "КП"
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В Орле полицейские установили личность воришки, оставившего ребенка без велосипеда за 12 тысяч рублей. Неизвестный мужчина попал в кадр камер видеонаблюдения.

Инцидент произошел в Железнодорожном районе города. Мальчик припарковал велосипед возле одного из многоэтажных домов и отлучился на несколько часов, а когда вернулся, его уже не было. Узнав о произошедшем, мама ребенка обратилась в полицию.

- Сотрудники отдела уголовного розыска изучили записи с камеры видеонаблюдения, расположенной в жилом доме напротив, и провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Так, было установлено, что к краже причастен 34-летний житель областного центра, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Пропажу вскоре обнаружили у похитителя дома. Сейчас на него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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