В Орле нашли фантомную площадку по производству вареников
В июне специалисты Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям нашли в Северном районе Орла с помощью системы «Меркурий» фантомную площадку по производству вареников и мясных полуфабрикатов.
На месте, где по документам значился производственный цех частного предпринимателя, оказался жилой многоквартирный дом. При этом на фантомной площадке успели «выработать» и реализовать порядка 200 кг продукции.
- Для предотвращения дальнейшего нелегального введения в оборот данной продукции производственная площадка переведена в статус фантомной, а учетная запись предпринимателя аннулирована. Имеющаяся информация по данному факту передана в УФСБ России по Орловской области, - рассказали «КП» в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU