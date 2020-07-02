2020-07-02T17:04:14+03:00
Общество

В Орле нашли фантомную площадку по производству вареников

В несуществующем цехе успели изготовить 200 килограмм полуфабрикатов
Наталья Меркулова
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В Орле нашли фантомную площадку по производству вареников и мясных полуфабрикатовВ Орле нашли фантомную площадку по производству вареников и мясных полуфабрикатовФото: Архив "КП"
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В июне специалисты Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям нашли в Северном районе Орла с помощью системы «Меркурий» фантомную площадку по производству вареников и мясных полуфабрикатов.

На месте, где по документам значился производственный цех частного предпринимателя, оказался жилой многоквартирный дом. При этом на фантомной площадке успели «выработать» и реализовать порядка 200 кг продукции.

- Для предотвращения дальнейшего нелегального введения в оборот данной продукции производственная площадка переведена в статус фантомной, а учетная запись предпринимателя аннулирована. Имеющаяся информация по данному факту передана в УФСБ России по Орловской области, - рассказали «КП» в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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