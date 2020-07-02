2020-07-02T16:01:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Четыре очага заболеваемости коронавирусом сохраняется на Орловщине

В социальных и медицинских учреждениях
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орловской области на сегодняшний день сохраняется четыре очага заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил глава Департамента здравоохранения Иван Залогин.

Коронавирус в Орловской области в очередной раз стал предметом для онлайн-встречи главы облздрава с журналистами. Так, Залогин рассказал в ходе брифинга о сохраняющихся очагах COVID-19.С контроля эпид-службы до сих пор не сняты Областная клиническая больница, больница СМП им. Семашко, Психиатрическая больница, а также Областной геронтологический центр (Дом ветеранов).

- Несмотря на то, что очаги заболеваемости сохраняются, большая часть персонала в этих учреждениях уже вышла с карантина. Число идет на десятки. Пока проводятся все необходимые мероприятия, за ситуацией ведется наблюдение, - отметил Иван Залогин.

Напомним, также Залогин сообщил сегодня о четырех "чистых" по коронавирусу районах области, а также подробнее рассказал о 66 летальных случаях COVID-19 на Орловщине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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