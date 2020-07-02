В двух районах Орловской области уничтожили снаряды времен ВОВ

2 Июль 2020 2020-07-02T15:58:09+03:00

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Вчера, 1 июля, в двух районах Орловской области были уничтожены снаряды времен ВОВ. Сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы изъяли и обезвредили опасные находки, найденные местными жителями и поисковиками.

Утром, в районе девяти часов, специалисты выезжали в Кромской район, где уничтожили одну минометную мину калибра 82 мм. Затем, уже в Новосильском районе они обезврежены по одной 82-мм и 50-мм минометной мине один снаряд калибра 105 мм, гранату РГ-42, тротиловую шашку.

- Напоминаем, боевые снаряды, даже пролежав в земле много десятилетий продолжают быть опасными. Они могут сдетонировать даже от небольшого толчка или от солнечного света. Будьте осторожны и в случае подобной находки немедленно сообщите об этом, не пытайтесь перемещать боеприпасы самостоятельно, - советуют орловцам специалисты ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU