2020-07-02T15:58:09+03:00
Общество

В двух районах Орловской области уничтожили снаряды времен ВОВ

Сотрудники МЧС обезвредили опасные находки местных жителей и поисковиков
Наталья Меркулова
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В двух районах Орловской области уничтожили снаряды времен ВОВ. Фото: региональное ГУ МЧС РоссииВ двух районах Орловской области уничтожили снаряды времен ВОВ. Фото: региональное ГУ МЧС России
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Вчера, 1 июля, в двух районах Орловской области были уничтожены снаряды времен ВОВ. Сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы изъяли и обезвредили опасные находки, найденные местными жителями и поисковиками.

Утром, в районе девяти часов, специалисты выезжали в Кромской район, где уничтожили одну минометную мину калибра 82 мм. Затем, уже в Новосильском районе они обезврежены по одной 82-мм и 50-мм минометной мине один снаряд калибра 105 мм, гранату РГ-42, тротиловую шашку.

- Напоминаем, боевые снаряды, даже пролежав в земле много десятилетий продолжают быть опасными. Они могут сдетонировать даже от небольшого толчка или от солнечного света. Будьте осторожны и в случае подобной находки немедленно сообщите об этом, не пытайтесь перемещать боеприпасы самостоятельно, - советуют орловцам специалисты ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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