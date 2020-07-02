2020-07-02T14:45:44+03:00
Общество

За полгода орловцы оформили более шести тысяч ипотечных сделок

Росреестр: «В регионе мы наблюдаем рост активности участников льготного кредитования»
Наталья Меркулова
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За полгода орловцы оформили более шести тысяч ипотечных сделокЗа полгода орловцы оформили более шести тысяч ипотечных сделокФото: Архив "КП"
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В первой половине 2020 года жители Орловской области оформили 6 тысяч 397 ипотечных сделок. Проявили они интерес и к льготному кредитованию на покупку жилья в новостройках.

По данным пресс-службы регионального Управления Росреестра, 276 орловцев воспользовалась ипотекой по пониженной ставке 6,5%. Причем самая первая сделка состоялась в начале мая.

Льготная программа действует до 1 ноября 2020 года. Лимит средств на выдачу кредита сейчас увеличен с трех до шести миллионов рублей. Однако, чтобы воспользоваться ими, нужно покупать жилье в новостройке и внести не менее 20% от стоимости квартиры сразу.

- Сегодня в регионе мы наблюдаем рост активности участников данного процесса - как банков и застройщиков, так и граждан, приобретающих квартиры в новостройках,- отметила Надежда Кацура. руководитель Управления Росреестра по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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