2020-07-02T14:12:38+03:00
Общество

Орел присоединился к фотопроекту «Герои России, какими их не видел никто»

Тематические выставки организовали на городских улицах, в школах и центрах допобразования
Наталья Меркулова
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Орел присоединился к фотопроекту «Герои России, какими их не видел никто»Орел присоединился к фотопроекту «Герои России, какими их не видел никто»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орел присоединился к всероссийскому фотопроекту «Герои России, какими их не видел никто». Тематические выставки организовали на городских улицах, в школах и центрах дополнительного образования.

На бульваре Победы жители и гости областной столицы могут увидеть выставку «Памяти достойны». В экспозицию здесь вошли материалы о жизненном пути офицеров, солдат, партизан, удостоившихся звания Герой Советского Союза и внесшие значительный вклад в освобождение Орловщины от немецко-фашистских оккупантов.

В Центре патриотического воспитания «Патриот-57» открыта выставка «Героизм без национальных границ». Посвящена она памяти солдат и офицеров разных национальностей, удостоенных почетного звания за подвиги во время Великой Отечественной войны.

- Фотопроект приурочен к 75-й годовщине Победы. Выставки рассказывают как о ветеранах Великой Отечественной войны, так и о героях современной России. Сегодня ведется подготовка к организации тематических выставок-презентаций «Орловцы – Герои Российской Федерации» , которые откроются на базе школ и учреждений допобразования, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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