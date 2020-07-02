Пожилая орловчанка лишилась 600 тысяч рублей из-за мошенницы
В одном из сел Ливенского района пожилая женщина осталась без всех своих сбережений после визита лже-сотрудницы пенсионного фонда. Доверчивая пенсионерка отдала мошеннице 600 тысяч рублей.
Гостья пообещала обменять купюры на «новые» и исчезла. Поняв, что ее обманули старушка обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК «Мошенничество». В настоящее время полицейские ведут розыск злоумышленницы.
- Напоминаем, обмен денег в настоящее время не производится, операции с билетами банка России никогда не проводятся на дому. Будь бдительны, - предупреждает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU