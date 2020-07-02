2020-07-02T12:12:54+03:00
Происшествия

Пожилая орловчанка лишилась 600 тысяч рублей из-за мошенницы

Неизвестная предложила обменять старые деньги на «новые»
Наталья Меркулова
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Пожилая орловчанка лишилась 600 тысяч рублей из-за мошенницыПожилая орловчанка лишилась 600 тысяч рублей из-за мошенницыФото: Архив "КП"
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В одном из сел Ливенского района пожилая женщина осталась без всех своих сбережений после визита лже-сотрудницы пенсионного фонда. Доверчивая пенсионерка отдала мошеннице 600 тысяч рублей.

Гостья пообещала обменять купюры на «новые» и исчезла. Поняв, что ее обманули старушка обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК «Мошенничество». В настоящее время полицейские ведут розыск злоумышленницы.

- Напоминаем, обмен денег в настоящее время не производится, операции с билетами банка России никогда не проводятся на дому. Будь бдительны, - предупреждает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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