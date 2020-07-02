2020-07-02T11:45:09+03:00
Общество

Орловец попытался пронести элитный алкоголь мимо кассы и попался

Мужчина зашел в магазин и начал складывать бутылки в хозяйственную сумку
Наталья Меркулова
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Во Мценске орловец попытался пронести элитный алкоголь мимо кассы и попалсяВо Мценске орловец попытался пронести элитный алкоголь мимо кассы и попалсяФото: Архив "КП"
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Накануне вечером, 1 июля, во Мценске на краже элитного алкоголя попался местный житель. Мужчина зашел в сетевой магазин на Болховской улице и начал складывать бутылки в хозяйственную сумку. Не догадываясь, что его «засекли», он попытался пройти мимо кассы.

Однако бдительные охранники заметили воришку и нажали «тревожную» кнопку. Спустя несколько минут на место происшествия прибыл наряд Росгвардии. Появление людей в форме не смутило мужчину. Он вновь попытался незаметно пройти мимо кассы и силовиков.

- Росгвардейцы задержали его на выходе из магазина. Как выяснилось, мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения. Для дальнейшего разбирательства наряд Росгвардии передал амчанина в отдел полиции, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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