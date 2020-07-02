В Орловской области не всем предпринимателям снизили налоги в период пандемии

2 Июль 2020 2020-07-02T11:12:13+03:00

В Должанском районе только четверых бизнесменов назвали пострадавшими от коронавируса

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Орловская прокуратура организовала проверку соблюдения прав предпринимателей, чей бизнес пострадал в условиях пандемии коронавируса и выяснила, что далеко не все могут воспользоваться мерами господдержки. В частности, такая ситуация сложилась в Должанском районе.

Сотрудники ведомства установили, что из 165 налогоплательщиков (6 юридических лиц и 159 предпринимателей) пострадавшими от введения ограничительных мер значатся только четыре. Соответственно, воспользоваться налоговыми льготами они не могут.

- В нарушение действующего законодательства не был урегулирован вопрос о снижении налоговых ставок по единому налогу. Должанский районный Совет народных депутатов не принял проект соответствующего правового акта в связи с отказом предпринимателей от снижения налога, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

В настоящее время, после внесено представления в адрес главы района, администрация разработала проект правового акта и вынесла его на рассмотрение в Должанский Совет народных депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU