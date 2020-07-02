В Орловской области водитель «Смарта» протаранил дерево, вылетев в кювет
Вчера, 1 июля, на 4 км автодороги «Сосково-Мураевка» пострадал 36-летний водитель. Мужчина не справился с управлением и на скорости врезался в дерево.
Инцидент произошел в районе десяти часов утра. Иномарка «Смарт» ехала со стороны Сосково. Автомобилист съехал в правый по ходу движения кювет, где и протаранил дерево. От удара у машины вылетело лобовое стекло. В центральную сосковскую больницу мужчина обратился сам.
- Дежурный врач направил орловца для дополнительного обследования и госпитализации в больницу им. Семашко, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 8 ДТП, из них две аварии с пострадавшими.
ИСТОЧНИК KP.RU
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