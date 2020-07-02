Четверо орловцев остались без водительских прав из-за мед диагнозов

2 Июль 2020 2020-07-02T10:34:57+03:00

Автолюбителям из Сосковского района запретили садиться за руль после вмешательства Прокуратуры

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Четверо жителей Сосковского района Орловской области лишили водительских прав через суд. Автолюбители имели диагнозы с противопоказаниями к управлению машин, но расстаться с такой возможностью не спешили.

Все они состояли на медицинском учете в центральной районной больнице. При этом ранее орловцам были выданы водительские удостоверения, которые на момент проведения прокурорской проверки являлись действительными.

- Поскольку управление транспортными средствами данными гражданами создавало реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью окружающих и другим участникам дорожного движения, прокуратура обратилась в суд с иском о прекращении права на управление транспортными средствами. Суд требования удовлетворил, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU