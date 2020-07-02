В Орле велосипедист сбил пешехода

2 Июль 2020 2020-07-02T09:55:35+03:00

Мужчина на двухколесном транспорте протаранил пешехода на тротуаре Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

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В Орле случилось очередное в этом сезоне ДТП с участием велосипедиста. Мужчина на двухколесном транспорте протаранил пешехода на тротуаре.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в среду, 1 июля. Около половины одиннадцатого утра сорокалетний велосипедист ехал по Кромскому шоссе, неподалеку от ТЦ "Гринн". По тротуару в этот момент шел 67-летний пешеход, велосипедист сбил его.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и обратился за медицинской помощью в ООКБ, отпущен на амбулаторное лечение, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за выходной день 1 июля в регионе госавтоинспекторы зарегистрировали 8 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими.

ИСТОЧНИК KP.RU