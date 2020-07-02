2 Июль 2020 2020-07-02T09:37:27+03:00

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В Орле подводят предварительные итоги общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Свой выбор орловцы начали делать еще с 25 июня.

Избирательные комиссии работали не только в стационарных помещениях, но и организовывали пункты голосования на общественных территориях, дворах и выезжали на дом. Накануне основного дня голосования, 1 июля, проголосовали по поправкам уже более 50% орловцев.

По данным на 1:34 2 июня в Орловской области поправки в Конституцию одобрили почти 80% избирателей. Скриншот с сайта Информационного центра избиркома

По данным Избирательной комиссии Орловской области на 1:34 часов 2 июля, в голосовании приняли участие 467 тысячи 143 человек. 79,74% (37 тысяч 2411) из них одобрили поправки в Конституцию, против - 19.05% (88 тысяч 970 человек).

ИСТОЧНИК KP.RU