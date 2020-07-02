2020-07-02T09:37:27+03:00
Общество

В Орловской области поправки в Конституцию одобрили почти 80% избирателей

Избирком опубликовал предварительные итоги на 2 июля
Наталья Меркулова
Поделиться:
Избирком Орловской области опубликовал предварительные итоги на 2 июляИзбирком Орловской области опубликовал предварительные итоги на 2 июляФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орле подводят предварительные итоги общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Свой выбор орловцы начали делать еще с 25 июня.

Избирательные комиссии работали не только в стационарных помещениях, но и организовывали пункты голосования на общественных территориях, дворах и выезжали на дом. Накануне основного дня голосования, 1 июля, проголосовали по поправкам уже более 50% орловцев.

По данным на 1:34 2 июня в Орловской области поправки в Конституцию одобрили почти 80% избирателей. Скриншот с сайта Информационного центра избиркома

По данным на 1:34 2 июня в Орловской области поправки в Конституцию одобрили почти 80% избирателей. Скриншот с сайта Информационного центра избиркома

По данным Избирательной комиссии Орловской области на 1:34 часов 2 июля, в голосовании приняли участие 467 тысячи 143 человек. 79,74% (37 тысяч 2411) из них одобрили поправки в Конституцию, против - 19.05% (88 тысяч 970 человек).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В трех районах Орловской области все пациенты с COVID победили болезнь
Иван Залогин: "Все скончавшиеся пациенты с коронавирусом в Орловской области имели тяжелые сопутствующие патологии"
ФОТОРЕПОРТАЖ: как в Орловской области проходило голосование по поправкам в Конституцию
Более 5 тысяч бюллетеней в Орловской области признали недействительными
Пожилая орловчанка лишилась 600 тысяч рублей из-за мошенницы
Орловец попытался пронести элитный алкоголь мимо кассы и попался
Для орловских инвалидов упростили замену колясок и ортезов
В Орловской области не всем предпринимателям снизили налоги в период пандемии
В Орловской области водитель «Смарта» протаранил дерево, вылетев в кювет
Четверо орловцев остались без водительских прав из-за мед диагнозов
В Орле велосипедист сбил пешехода
В Орловской области поправки в Конституцию одобрили почти 80% избирателей
Орловские энергетики в июле будут принимать клиентов в офисах
Орловец нашел банковские карты и отправился за покупками
В Орловской области ЗАГСы начнут пускать гостей на свадьбу
В Орле отблагодарили волонтеров, помогающих во время пандемии