Орловец нашел банковские карты и отправился за покупками

1 Июль 2020 2020-07-01T11:14:14+03:00

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Жителю Орла грозит реальный срок из-за шопинга за чужой счет. Мужчина нашел две банковские карты и отправился с ними за покупками. Правда, полицейские вычислили любителя халявы.

Карты потеряла орловчанка еще в апреле: с заявлением об этом она пришла в полицию. Женщина рассказала, что утром на ее мобильный стали приходить эсэмэски о списании средств со счета. Сотрудники городского УгРо взялись за установление всех обстоятельств случившегося. Через некоторое время им удалось найти "таинственного покупателя".

- Полицейские выяснили, что неизвестный мужчина в поселке Стрелецкий нашел банковские карты заявительницы, после чего на территории Советского района областного центра совершил несколько покупок до одной тысячи рублей при помощи бесконтактной системы оплаты в магазинах, на общую сумму порядка 13 тысяч рублей, - рассказывают о деталях дела в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Как оказалось, чужими платежными средствами воспользовался ранее судимый 36-летний житель Орловского района. Отвечать перед законом ему придется в соответствии со статьей головного кодекса РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

Дожидаться суда мужчина будет под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU