2020-07-01T10:33:20+03:00
Общество

В Орловской области ЗАГСы начнут пускать гостей на свадьбу

С июля у территориальных отделов ЗАГС установлен новый режим работы
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
В Орловской области ЗАГСы в июле месяце переходят к новому режиму работыВ Орловской области ЗАГСы в июле месяце переходят к новому режиму работыФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

В Орловской области ЗАГСы в июле месяце переходят к новому режиму работы. Обновления касаются и графика приема документов, и проведения торжественных регистраций брака.

Со 2-го июля территориальные отделы ЗАГС будут принимать документы от орловцев и регистрировать все виды гражданского состояния по вторникам, средам и четвергам с 9.00 и до 16.00. Предварительная запись при этом не нужна.

Что касается свадеб, то пока что в зал бракосочетания пускают непосредственно жениха, невесту и фотографа либо видеооператора. С середины месяца, если позволит эпидемиологическая обстановка, это правило изменится.

- С 16 июля планируется расширить количество лиц, присутствующих на церемонии бракосочетания до 10. С учетом эпидемиологической обстановки, ориентировочно до 16 июля 2020 года, выездные регистрации заключения брака не проводятся, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24