В Орле отблагодарили волонтеров, помогающих во время пандемии

1 Июль 2020 2020-07-01T10:21:12+03:00

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В Орле волонтерам, активно помогающим людям во время пандемии коронавируса, выразили благодарность. Предварительные итоги работы Волонтерского центра подвели накануне, 30 июня.

Участниками волонтерской программы стали представители общественных организация "Волонтеры Победы" и "Молодая гвардия", включались в работу и другие неравнодушные орловцы, предприниматели. Курировал работу Волонтерского центра вице-спикер облсовета Михаил Вдовин.

- На горячую линию поступило более 10 тысяч входящих звонков и более 40 тысяч исходящих вызовов. Совершено более 2 300 выездов мобильных бригад, развезено 20 тысяч продуктовых наборов. За каждой просьбой стоит судьба человека. Мы очень рады, что с нами в это время была очень дружная, хорошая, порядочная, молодая команда, - поблагодарил волонтеров Вдовин.

Молодым активистам вручили грамоты и благодарности от губернатора, областного совета, депутатов госдумы РФ.

Волонтеры продолжат свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU