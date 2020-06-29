2020-06-29T17:57:34+03:00
Происшествия

Орловец предстанет перед судом за хранение пороха

Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Архив "КП"
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Житель Орловской области предстанет перед судом за хранение пороха. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Мужчина промышлял несанкционированными раскопками и обнаружил в земле военный снаряд, хранившийся со времен Великой Отечественной. Он распротрошил его, извлек бездымный порох (всего около 12 граммов) и хранил его у себя в хозпостройке. Взрывчатое вещество изъяли сотрудники ФСБ. Теперь прокуратура утвердила обвинение.

- Максимальное предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации наказание за совершение вменяемого орловцу преступления составляет до 5 лет лишения свободы со штрафом до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 6 месяцев, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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