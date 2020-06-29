2020-06-29T17:07:08+03:00
Происшествия

Орловец обчистил чужой дом и гараж

За кражу бензопилы и стиральной машины мужчине придется держать ответ перед законом
Ольга СУПОНЕВА
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Инцидент произошел в одном из поселков Орловского районаИнцидент произошел в одном из поселков Орловского районаФото: Ольга СУПОНЕВА
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Под Орлом полицейские поймали вора, обчистившего чужой дом и гараж. Орловец вынес из чужих владений стиральную машину, бензопилу и разные металлические изделия. Теперь за свой проступок ему придется держать ответ перед законом.

Инцидент произошел в одном из поселков Орловского района. В полицию обратился хозяин похищенного имущества. Оперативники взялись за розыск любителя разжиться на чужом и вскоре им удалось установить личность предполагаемого вора.

- В момент отсутствия заявителя дома, мужчина похитил оттуда бензопилу и стиральную машину, а из гаража, находящегося во дворе, металлические изделия. Последние он успел сдать в пункт приема, а бензопилу продал, за что выручил порядка 3500 рублей. Часть похищенного полицейские изъяли, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по статье "Кража". 36-летнему орловцу может грозить до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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