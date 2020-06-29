В орловскую казну поступило больше 8 миллиардов рублей из федерального бюджета

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:47:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В бюджет Орловской области за первое полугодие 2020-го поступило более 8 миллиардов рублей федеральных средств. Деньги перечислены безвозмездно из федерального бюджета.

Тема обсуждалась на сегодняшнем аппаратном совещании в обладминистрации. В общей сложности в нынешнем году в регион должно поступить 16,4 миллиарда рублей. Средства направляются на реализацию национальных проектов на территории региона, ликвидацию последствий распространения коронавируса.

- Из общего объема федеральных средств на реализацию национального проекта "Демография" направлено 551,4 млн рублей, нацпроекта "Здравоохранение" - 10 млн рублей, нацпроекта "Образование" - 41,8 млн рублей, нацпроекта "Жилье и городская среда" - 31 млн рублей, нацпроекта "Экология" - 39,6 млн рублей, нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - 172 млн рублей, нацпроекта "Культура" - 11,9 млн рублей, нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - 254,3 млн рублей, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU