2020-06-29T16:09:34+03:00
Звезды

Ушел из жизни орловский писатель Леонард Золотарев

Он скончался на 86 году
Ольга СУПОНЕВА
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Ушел из жизни орловский писатель, прозаик, драматург и поэт Леонард Золотарев. Он скончался на 86 году.

О кончине талантливого земляка сообщила пресс-служба областного Правительства.

Леонард Михайлович прошел долгий путь: работал учителем в сельских школах, где преподавал детям русский язык, литературу, историю, был журналистом, а также уполномоченным по Орлу и Орловской области Юго-Западного межобластного отделения Всесоюзного агентства по авторским правам. В 1973 году стал членом Союза Писателей России. Основал и был главредом российского публицистического и литературно-художественного журнала «Русское поле».

Из-под пера автор вышло более 50 книг, его произведения печатались в таких изданиях как "Наш современник", "Молодая гвардия", "Роман-журнал XXI век".

Редакция "Комсомольской правды в Орле" приносит соболезнования родным и близким Леонарда Михайловича.

ИСТОЧНИК KP.RU

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