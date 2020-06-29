2020-06-29T15:36:21+03:00
Общество

На Орловщине среди больных коронавирусом дети составили 8%

В основном COVID-19 инфицируется взрослое население
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орловской области среди пациентов, заразившихся коронавирусом, 8% - несовершеннолетние. Основной же процент заболевшихся приходится на взрослое население.

О ситуации с распространением коронавируса в регионе рассказал глава орловского Роспотребнадзора Александр Румянцев на сегодняшнем, 29 июня, аппаратном совещании в облправительстве. Начальник ведомства отметил снижение темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией и озвучил статистические данные.

- В структуре заболевших коронавирусной инфекцией удельный вес внебольничных пневмоний составляет 21%, случаи с клиническими проявлениями ОРВИ составляют 44,6%, бессимптомно болеют 34,4%, - отмечает пресс-служба Правительства Орловской области со ссылкой на Румянцева.

При этом более чем 90% пациентов с COVID переносят внебольничную пневмонию средней степени тяжести, а у 8,2% тяжелая степень (76 человек).

По словам главы региона Андрея Клычкова, медицина продолжает работать в режиме повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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