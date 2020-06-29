Заместителем начальника УМВД Орловской области назначен Виталий Власов

29 Июнь 2020 2020-06-29T14:36:25+03:00

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Заместителем начальника УМВД России по Орловской области, начальником полиции стал Виталий Власов. Приказ о назначении подписал Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

В органах внутренних дел Власов служит почти 30 лет, с 1992 года. Начинал свой трудовой путь оперативником уголовного розыска и дорос до должности начальника управления УгРо Управления МВД Орловской области (занимал ее с 2011 года).

- Награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка", "За безупречную службу в МВД" и рядом других ведомственных наград, - рассказывает пресс-служба регионального ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU