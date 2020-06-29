2020-06-29T14:36:25+03:00
Общество

Заместителем начальника УМВД Орловской области назначен Виталий Власов

До назначения он возглавлял Управление уголовного розыска
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Виталий ВласовВиталий Власов
Изменить размер текста:

Заместителем начальника УМВД России по Орловской области, начальником полиции стал Виталий Власов. Приказ о назначении подписал Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

В органах внутренних дел Власов служит почти 30 лет, с 1992 года. Начинал свой трудовой путь оперативником уголовного розыска и дорос до должности начальника управления УгРо Управления МВД Орловской области (занимал ее с 2011 года).

- Награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка", "За безупречную службу в МВД" и рядом других ведомственных наград, - рассказывает пресс-служба регионального ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ушел из жизни орловский писатель Леонард Золотарев
На Орловщине среди больных коронавирусом дети составили 8%
Заместителем начальника УМВД Орловской области назначен Виталий Власов
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 29 июня
Сбербанк продлил дисконт 0,3 процентных пункта на ставку по ипотеке при электронной регистрации сделок до 2021 года
Из Орла начнет ходить прямой автобус в Спасское-Лутовиново
В Орле назвали имена победителей фотоконкурса «В объективе—молодежь»
В Орле вода в Светлой жизни и Оке оказалась непригодной для купания
В пригороде Орла двое школьников самовольно ушли из кризисного центра
33% орловцев уже сделали свой выбор на общероссийском голосовании
В Орле осудили директора УК, возле дома которого погибла женщина
В подъезде пятиэтажки в Ливнах произошел пожар
Под Орлом водитель врезался в ограждение и оказался в больнице
В Орле мужчина задремал на лавке и остался без 50 тысяч рублей и телефона
В аварии на 2-ой Пушкарной улице в Орле пострадали дети
Синоптики прогнозируют дождливую рабочую неделю в Орловской области