Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 29 июня

29 Июнь 2020 2020-06-29T14:26:01+03:00

Рассказываем, как складывается ситуация с коронавирусом в Орле и районах области на 29 июня Фото: Ольга СУПОНЕВА

Рассказываем, сколько заразившихся выявлено в городах и районах области на 29 июня 2020 года

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В Орловской области коронавирусной инфекцией за весь период мониторинга заразилось 4480 человек (+43 за последние сутки). Рассказываем, сколько COVID-положительных пациентов выявлено в каждом из районов области на 29 июня 2020 года.

Больше всего заболевших коронавирусом выявлено в самом Орле - 2091 человек. Далее следует Мценск и Мценский район - здесь заболело 524 человека. На третьем месте по числу инфицированных Орловский район - 451 человек, следом город Ливны и Ливенский район - 182 больных, Болховский район - 127 зараженных, Дмитровский - 101.

Данные оперштаба региона

Районы, в которых подтверждено менее сотни случаев инфицирования коронавирусом: Урицкий - 96, Новодеревеньковский - 91, Хотынецкий - 86, Новосильский - 77, Свердловский - 71, Верховский - 63, Кромской - 62, Шаблыкинский - 58, Знаменский - 53, Глазуновский - 52,

Районы, в которых заболело менее пятидесяти человек: Покровский - 49, Малоархангельский - 48, Троснянский и Колпнянский - по 36, Должанский -35, Залегощенский - 32, Сосковский - 24, Корсаковский - 18, Краснохоренский - 17.

Данные оперштаба региона

Отметим, что это данные за весь период наблюдения. Выздоровело более половины - 2706 человек. Более полусотни орловцев с диагнозом коронавирус скончались.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU