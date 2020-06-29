В Орле назвали имена победителей фотоконкурса «В объективе—молодежь»

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:32:03+03:00

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Накануне Дня молодежи в Орле подвели итоги фотоконкурса горадминистрации «В объективе—молодежь!». На суд жюри юные орловцы прислали 55 снимков.

В номинациях «Патриотизм — дело молодое» и «Калейдоскоп профессий молодых» победу одержала Марина Малышева. Жюри высоко оценило ее фотоработы «Курсант» и «Пожарный».

Фотография Валерии Михалиной, на которой автор запечатлела финал инклюзивного спектакля «Научите меня жить» с воспитанниками Центра «Равные» и волонтерами в главных ролях, признали лучшей в номинации «Добрые дела».

В номинации «Вместе навсегда» лучшей стала работа Дмитрия Болденкова «Чтим традиции наших предков» с юбилейных Троицких хороводов в Орловском полесье. А в номинации «Жизнь в движении» выиграл Вадим Паничкин (фото «Удар»)

- Лауреата Приза зрительских симпатий определили в соцсетях. Больше всего голосов набрала фоторабота «Волонтер должен знать все» Никиты Анашкина. Все победители получат памятные призы. Церемония награждения состоится, когда позволит эпидемиологическая обстановка, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU