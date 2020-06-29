В Орле вода в Светлой жизни и Оке оказалась непригодной для купания

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:39:47+03:00

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Два главных места отдыха у воды в Орле оказались непригодными для купания. Пробы воды из озера Светлая жизнь и реки Ока (район городского пляжа) взяли специалисты Роспотербнадзора, результаты исследования, что называется, "на троечку".

Так, в Светлой жизни вода не соответствует нормам по санитарно-химическим показателям. А в Оке - по микробиологическим. Проверку прошли и другие водоемы региона. В том числе купаться не разрешили в пруду Андриабуж Орловского района - здесь также вода не соответствует требованиям по микробиологическим показателям.

Не дали специалисты зеленый свет и реке Зуше в селе Корсаково: тут пробы взяли в районе центрального пляжа. Вердикт - несоответствие нормам по микробиологическим показателям. Санитарно-химическим нормам не соответствует вода в районе муниципального пляжа на пруду Новый беленький в Малоархангельском районе, а также лучше не купаться в озере Старом Хотынецкого района и реке Мох в поселке Шаблыкино, как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU