2020-06-29T12:05:23+03:00
Происшествия

В пригороде Орла двое школьников самовольно ушли из кризисного центра

К счастью, полицейские с волонтерами сумели отыскать сбежавших мальчиков
Ольга СУПОНЕВА
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Детей пришлось искать полицейским и волонтерам, к счастью, история обрела положительный финалДетей пришлось искать полицейским и волонтерам, к счастью, история обрела положительный финалФото: Ольга СУПОНЕВА
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В пригороде Орла двое несовершеннолетних мальчиков самовольно покинули кризисный центр. Детей пришлось искать полицейским и волонтерам, к счастью, история обрела положительный финал.

Мальчики девяти и одиннадцати лет находились в кризисном центре поселка Знаменка. В какой-то момент ребят и след простыл, правоохранители и поисковики стали прочесывать местность, обследовали магазины, транспорт, парки. Также оперативники вместе с общественниками отрабатывали контакты детей, проверяли возможных знакомых. Мальчиков удалось найти.

- Сотрудники ПДН провели беседу с ребятами по профилактике самовольных уходов. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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