В пригороде Орла двое школьников самовольно ушли из кризисного центра
В пригороде Орла двое несовершеннолетних мальчиков самовольно покинули кризисный центр. Детей пришлось искать полицейским и волонтерам, к счастью, история обрела положительный финал.
Мальчики девяти и одиннадцати лет находились в кризисном центре поселка Знаменка. В какой-то момент ребят и след простыл, правоохранители и поисковики стали прочесывать местность, обследовали магазины, транспорт, парки. Также оперативники вместе с общественниками отрабатывали контакты детей, проверяли возможных знакомых. Мальчиков удалось найти.
- Сотрудники ПДН провели беседу с ребятами по профилактике самовольных уходов. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU