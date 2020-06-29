33% орловцев уже сделали свой выбор на общероссийском голосовании

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:51:37+03:00

По состоянию на 28 июня в выборах приняли участие свыше 204 тысяч человек

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В Орловской области продолжается общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. По состоянию на 28 июня в выборах приняли участие уже 204 тысячи 70 человек. Это 33,2% от общего числа избирателей.

Напомним, голодание проводится до 1 июля включительно. Участковые комиссии работают не только в помещениях, но и на общественных территориях и выезжают на дом с 8 часов до 20 часов. Уточнить график работы и выездов членов комиссии можно по телефону горячей линии Избирательной комиссии Орловской области 76-22-09.

- Самым популярным видом голосования стало голосование на придомовых территориях и на территориях общего пользования. Граждане голосуют на открытом воздухе рядом со своими домами с соблюдением всех санитарных норм и правил, используя средства индивидуальной защиты: маски и перчатки, - рассказали «КП» в пресс-службе Избирательной комиссии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU