33% орловцев уже сделали свой выбор на общероссийском голосовании
В Орловской области продолжается общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. По состоянию на 28 июня в выборах приняли участие уже 204 тысячи 70 человек. Это 33,2% от общего числа избирателей.
Напомним, голодание проводится до 1 июля включительно. Участковые комиссии работают не только в помещениях, но и на общественных территориях и выезжают на дом с 8 часов до 20 часов. Уточнить график работы и выездов членов комиссии можно по телефону горячей линии Избирательной комиссии Орловской области 76-22-09.
- Самым популярным видом голосования стало голосование на придомовых территориях и на территориях общего пользования. Граждане голосуют на открытом воздухе рядом со своими домами с соблюдением всех санитарных норм и правил, используя средства индивидуальной защиты: маски и перчатки, - рассказали «КП» в пресс-службе Избирательной комиссии по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU