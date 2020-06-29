В Орле осудили директора УК, возле дома которого погибла женщина

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:56:47+03:00

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В Орле вынесли решение по делу о гибели 54-летней женщины. Проходя возле пятиэтажки на Игнатова в Советском районе, ей на голову упала наледь с балкона. Орловчанка от полученной травмы скончалась на месте.

Инцидент произошел еще 4 января 2019 года. Все это время следствие выясняло все обстоятельства произошедшего и виновных в нем. В итоге под суд пошел директор управляющей компании, обслуживавший многоэтажку.

- Директор ООО «УК Спутник» не принял надлежащие меры к своевременному обнаружению и удалению с крыши и козырьков балконов дома снега, наледи и сосулек, а также не ограничил доступ граждан к опасной территории. Он признан виновным по статье 238 УК РФ Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека), - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

Руководителя организации ждет 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и штраф 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU