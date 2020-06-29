2020-06-29T10:37:26+03:00
Происшествия

В подъезде пятиэтажки в Ливнах произошел пожар

Инцидент произошел вечером 28 июня
Наталья Меркулова
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В подъезде пятиэтажки в Ливнах произошел пожарВ подъезде пятиэтажки в Ливнах произошел пожарФото: Архив "КП"
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В воскресенье, 28 июня, в доме на улице Гайдара в Ливнах произошел пожар. Огонь в панельной пятиэтажке вспыхнул на третьем этаже.

Сообщение о происшествие поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» в 20:33. На месте пожара работали пожарные 7 ПСЧ и 8 ПЧ.

- В результате пожара на лестничной площадке выгорел электрический щиток. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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