В подъезде пятиэтажки в Ливнах произошел пожар
В воскресенье, 28 июня, в доме на улице Гайдара в Ливнах произошел пожар. Огонь в панельной пятиэтажке вспыхнул на третьем этаже.
Сообщение о происшествие поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» в 20:33. На месте пожара работали пожарные 7 ПСЧ и 8 ПЧ.
- В результате пожара на лестничной площадке выгорел электрический щиток. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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