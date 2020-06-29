2020-06-29T09:53:07+03:00
Происшествия

Под Орлом водитель врезался в ограждение и оказался в больнице

Инцидент произошел ночью недалеко от поселка Знаменка
Наталья Меркулова
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В воскресенье, 28 июня, на 4 км автодороги «Знаменка – Сабурово» произошло ДТП. Водителю «ВАЗ-11183» понадобилась срочная медицинская помощь.

Инцидент произошел в половину первого ночи. 60-летний автолюбитель ехал со стороны деревни Сабурово в поселок Знаменка. Мужчина нарушил п. 10.1 ПДД РФ (Скорость движения) и врезался в металлическое ограждение.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и автомашиной скорой медицинской помощи был доставлен в орловскую областную клиническую больницу. Госпитализирован, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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