Под Орлом водитель врезался в ограждение и оказался в больнице
В воскресенье, 28 июня, на 4 км автодороги «Знаменка – Сабурово» произошло ДТП. Водителю «ВАЗ-11183» понадобилась срочная медицинская помощь.
Инцидент произошел в половину первого ночи. 60-летний автолюбитель ехал со стороны деревни Сабурово в поселок Знаменка. Мужчина нарушил п. 10.1 ПДД РФ (Скорость движения) и врезался в металлическое ограждение.
- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и автомашиной скорой медицинской помощи был доставлен в орловскую областную клиническую больницу. Госпитализирован, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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