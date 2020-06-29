29 Июнь 2020 2020-06-29T09:39:04+03:00

В Орле мужчина задремал на лавке и остался без 50 тысяч рублей и телефона Фото: Архив "КП"

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45-летний мужчина задремал на лавке в сквере в Заводском районе Орла, а проснувшись, не обнаружил в кармане телефона за тридцать тысяч рублей и 50 тысяч рублей на банковской карте. В ситуации разбирались сотрудники отдела уголовного розыска.

Вскоре выяснилось, заметив спящего незнакомца, к нему подошел уже неоднократно судимый 47-летний мужчина. Недолго думая, он обыскал его карманы, схватил телефон и ушел. На мобильнике было установлено приложение банка. В несколько кликов он перевел себе все деньги с чужой карты. Успел орловец заглянуть и в несколько магазинов, где расплачивался с помощью мобильного приложения.

- Мужчина признался в содеянном. В настоящее время похищенный гаджет изъят. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статье «Кража» и «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU