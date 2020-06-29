2020-06-29T09:04:13+03:00
Происшествия

В аварии на 2-ой Пушкарной улице в Орле пострадали дети

Не разъехались «Джелли» и «Хендай»
Наталья Меркулова
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В аварии на 2-ой Пушкарной улице в Орле пострадали дети. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиВ аварии на 2-ой Пушкарной улице в Орле пострадали дети. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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В воскресенье, 28 июня, в Заводском районе Орла произошло ДТП, в котором пострадали сразу несколько детей. На 2-ой Пушкарной улице не разъехались водители автомобилей «Джелли» и «Хендай».

Инцидент произошел в половину четвертого дня. 32-летний мужчина за рублем «Джелли» ехал по 2-ой Пушкарной и начал выезжать на Мостовую улицу. В этот момент здесь, стороны улицы Генерала Родина, ехала 40-летняя автоледи на «Хендай». Избежать столкновения не удалось.

Женщина и ее пассажир, 11-летний мальчик, с место происшествия были доставлены в больницу. После медицинского осмотра они были отпущены домой. Однако вскоре родители малыша вновь обратились за медицинской помощью в больницу. После повторного осмотра госпитализация не потребовалась.

- Кроме того, в ДТП пострадали два пассажира автомобиля «Джилли». Среди них девятилетний мальчик. После осмотра медиков отпущен. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Проводится проверка, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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