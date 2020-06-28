Синоптики прогнозируют дождливую рабочую неделю в Орловской области

28 Июнь 2020 2020-06-28T11:25:42+03:00

Читайте полный прогноз погоды с 29 июня по 3 июля

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Синоптики Росгидрометцентра прогнозируют новую рабочую неделю жаркой и дождливой. Кратковременные осадки с 29 июня по 3 июля возможны ежедневно.

В понедельник, 29 числа, воздух днем прогреется до +25 градусов, ночью +16. В этот день ожидается переменная облачность и местами дожди (вероятность 68%). Северо-восточный ветер будет достигать силы 5 м/с. Атмосферное давление 738 мм рт.ст.

В последний день июня, во вторник, погода будет облачной, временами вновь дожди с вероятностью 61%. Столбики термометров днем поднимутся до +26 градусов, ночью +11. Ветер сменит направление на южное, скорость 3 м/с. Атмосферное давление 737 мм рт.ст.

1 июля, в среду, +25 градусов днем и +16 ночью. В регионе по-прежнему ожидается переменная облачность и кратковременные дожди (вероятность 56%). Ветер вновь сменит направление на западное, скорость 3 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.

2 июля, в четверг, погода существенно не изменится. Днем воздух прогреется до +26 градусов, ночью +15. Ветер сохранит свое направление и силу. Атмосферное давление немного поднимется и составит 743 мм рт.ст.

В последний рабочий день недели, 3 июля, столбики термометров вновь приблизятся к тридцатиградусной жаре. Ветер практически стихнет и будет достигать силы 1 м/с. Переменная облачность. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU