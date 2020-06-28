2020-06-28T11:25:42+03:00
Общество

Синоптики прогнозируют дождливую рабочую неделю в Орловской области

Читайте полный прогноз погоды с 29 июня по 3 июля
Наталья Меркулова
Поделиться:
Синоптики прогнозируют дождливую рабочую неделю в Орловской областиСиноптики прогнозируют дождливую рабочую неделю в Орловской областиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Синоптики Росгидрометцентра прогнозируют новую рабочую неделю жаркой и дождливой. Кратковременные осадки с 29 июня по 3 июля возможны ежедневно.

В понедельник, 29 числа, воздух днем прогреется до +25 градусов, ночью +16. В этот день ожидается переменная облачность и местами дожди (вероятность 68%). Северо-восточный ветер будет достигать силы 5 м/с. Атмосферное давление 738 мм рт.ст.

В последний день июня, во вторник, погода будет облачной, временами вновь дожди с вероятностью 61%. Столбики термометров днем поднимутся до +26 градусов, ночью +11. Ветер сменит направление на южное, скорость 3 м/с. Атмосферное давление 737 мм рт.ст.

1 июля, в среду, +25 градусов днем и +16 ночью. В регионе по-прежнему ожидается переменная облачность и кратковременные дожди (вероятность 56%). Ветер вновь сменит направление на западное, скорость 3 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.

2 июля, в четверг, погода существенно не изменится. Днем воздух прогреется до +26 градусов, ночью +15. Ветер сохранит свое направление и силу. Атмосферное давление немного поднимется и составит 743 мм рт.ст.

В последний рабочий день недели, 3 июля, столбики термометров вновь приблизятся к тридцатиградусной жаре. Ветер практически стихнет и будет достигать силы 1 м/с. Переменная облачность. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Синоптики прогнозируют дождливую рабочую неделю в Орловской области
Две девушки и парень пострадали из-за выезда на встречку в Орловской области
В Орловской области иномарка сбила мужчину и он попал под «Деу»
Почти 61 тысяча орловцев уже сделала свой выбор на общероссийском голосовании
В Орловской области проверят, что знают жители о нацпроектах
В Орле наказали мужчину, не соблюдавшего социальную дистанцию
Госдолг Орловской области достиг почти 18 миллиардов рублей
Более 1120 орловцев обратились в больницы после укусов клещей
В Орле подвели итоги конкурса «За нравственный подвиг учителя»
Орловец, подбивший подростков на кражу, отправится в колонию
В Орловской области резко увеличилось число жалоб на коллекторов
Выходные в Орловской области ожидаются жаркими и дождливыми
Орловская «Гамма» выплатила свои работникам долг в 10 миллионов рублей
Закон принят: в Орле объединят должность главы администрации и мэра
В Орле прошли соревнования МЧС по водно-моторному спорту
За сутки в Орловской области сгорели два «Фольксвагена» и «Рено»
26 июня: в Орловской области от коронавируса умерли еще три человека
Полицейские задержали в Орле мужчин, ограбивших девушку на автомойке
Самым доступным мобильным приложением для людей с инвалидностью признано приложение Сбербанк Онлайн
Выпускные вечера в Орловской области пройдут в онлайн-формате
В Орле начальника колонии и адвоката подозревают во взяточничестве