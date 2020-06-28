2020-06-28T10:06:46+03:00
Происшествия

Две девушки и парень пострадали из-за выезда на встречку в Орловской области

Отечественная легковушка вылетела с дороги и опрокинулась
Наталья Меркулова
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Три человека пострадали из-за выезда "ВАЗа" на встречную полосу в Ливенском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиТри человека пострадали из-за выезда "ВАЗа" на встречную полосу в Ливенском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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Вчера, 27 июня, в Ливенском районе на 8 км автодороги «Ливны-Евланово-Долгое» произошло ДТП. Молодой водитель выехал на встречную полосу и вылетел в кювет.

Инцидент произошел вечером в 17 часов. 22-летний парень за рулем автомобиля «ВАЗ 21103» и при отсутствии маневра обгон совершил съезд с дороги, после чего машина опрокинулась.

На месте аварии работали сотрудники МО МВД России «Ливенский» и пожарно-спасательной части №7.

- В результате ДТП госпитализированы пассажиры автомобиля «ВАЗ» - две девушки 17 и 18 лет, а также 20-летний молодой человек. Водитель не пострадал, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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