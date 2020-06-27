27 Июнь 2020 2020-06-27T11:45:15+03:00

Почти 61 тысяча орловцев уже сделала свой выбор на общероссийском голосовании Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Голосование по поправкам в Конституцию проходит на избирательных участках и во дворах

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25 июня в Орловской области стартовало общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. В связи с пандемией коронавируса жители региона могут сделать свой выбор не только в помещении избирательных участков, но и на придомовых территориях.

В первый день в регионе проголосовали 60 тысяч 917 человек. Это 9,85% от общего числа избирателей.

- Участковые комиссии работают с 8 часов до 20 часов. Графики их выездов на придомовые территории, территории общего пользования и в населенные пункты, где отсутствуют участки для голосования, определяются соответствующей комиссией, информация об этом заблаговременно размещается в общедоступных местах на территории участка, - сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Орловской области.

Уточнить график работы и выездов членов комиссии можно по телефону горячей линии Избирательной комиссии Орловской области 76-22-09.

ИСТОЧНИК KP.RU