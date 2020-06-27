Почти 61 тысяча орловцев уже сделала свой выбор на общероссийском голосовании
25 июня в Орловской области стартовало общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. В связи с пандемией коронавируса жители региона могут сделать свой выбор не только в помещении избирательных участков, но и на придомовых территориях.
В первый день в регионе проголосовали 60 тысяч 917 человек. Это 9,85% от общего числа избирателей.
- Участковые комиссии работают с 8 часов до 20 часов. Графики их выездов на придомовые территории, территории общего пользования и в населенные пункты, где отсутствуют участки для голосования, определяются соответствующей комиссией, информация об этом заблаговременно размещается в общедоступных местах на территории участка, - сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Орловской области.
Уточнить график работы и выездов членов комиссии можно по телефону горячей линии Избирательной комиссии Орловской области 76-22-09.
ИСТОЧНИК KP.RU