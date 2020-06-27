2020-06-27T09:38:43+03:00
Общество

Госдолг Орловской области достиг почти 18 миллиардов рублей

В бюджете региона по-прежнему больше расходов, чем доходов
Наталья Меркулова
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Госдолг Орловской области достиг почти 18 миллиардов рублей. Фото: пресс-служба облсоветаГосдолг Орловской области достиг почти 18 миллиардов рублей. Фото: пресс-служба облсовета
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В пятницу, 26 июня, в Орле состоялось 49-е заседание облсовета. В повестку дня вошли 30 вопросов, один из которых финансы региона. В бюджете Орловской области по-прежнему больше расходов, чем доходов.

По данным за I квартал 2020 года, озвученным руководителем Департамента финансов Еленой Сапожниковой, доходы областной казны составили 7 млрд 200 млн рублей, а расходы - свыше 7 млрд 700 млн рублей.

Таким образом, по состоянию на 1 апреля объем госдолга Орловской области составил 17,8 млрд рублей.

При этом региональный бюджет получил безвозмездные поступления в размере 1 млрд рублей. В рамках реализации нацпроектов освоено почти 390 млн рублей.

- Отрадно, что сегодня мы можем говорить о поступлении в областную казну более 1 миллиарда рублей безвозмездных поступлений. Кроме того, все социальные обязательства мы выполняем, это и заработная плата, и соцгарантии, и финансирование социальных учреждений, - подчеркнул Леонид Музалевский, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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