Госдолг Орловской области достиг почти 18 миллиардов рублей
В пятницу, 26 июня, в Орле состоялось 49-е заседание облсовета. В повестку дня вошли 30 вопросов, один из которых финансы региона. В бюджете Орловской области по-прежнему больше расходов, чем доходов.
По данным за I квартал 2020 года, озвученным руководителем Департамента финансов Еленой Сапожниковой, доходы областной казны составили 7 млрд 200 млн рублей, а расходы - свыше 7 млрд 700 млн рублей.
Таким образом, по состоянию на 1 апреля объем госдолга Орловской области составил 17,8 млрд рублей.
При этом региональный бюджет получил безвозмездные поступления в размере 1 млрд рублей. В рамках реализации нацпроектов освоено почти 390 млн рублей.
- Отрадно, что сегодня мы можем говорить о поступлении в областную казну более 1 миллиарда рублей безвозмездных поступлений. Кроме того, все социальные обязательства мы выполняем, это и заработная плата, и соцгарантии, и финансирование социальных учреждений, - подчеркнул Леонид Музалевский, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов.
ИСТОЧНИК KP.RU