26 Июнь 2020 2020-06-26T14:37:50+03:00

Выходные в Орловской области ожидаются жаркими и дождливыми Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Читайте полный прогноз на 27 и 28 июня

Изменить размер текста: A A

По последним данным специалистов Росгидрометцентра, на выходных в Орловской области установится почти тридцатиградусная жара с кратковременными дождями.

В субботу, 26 июня, столбики термометров поднимутся днем до +28 градусов, ночью +14. Днем ожидается переменная облачность и местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный будет достигать 3 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

В воскресенье, 27 июня, температура днем останется прежней, ночью +15 градусов. В течение светлого времени суток вероятен дождь и облачная погода. Ветер сменит направление на западное и будет дуть с силой 2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU