Закон принят: в Орле объединят должность главы администрации и мэра
Сегодня, 26 июня, прошло 49-го заседания Орловского облсовета. Главной повесткой дня стало принятие законопроекта об объединении должности главы администрации и мэра Орла.
Напомним, с соответствующей инициативой выступил глава региона Андрей Клычков. Он внес законопроект на обсуждение в региональный парламент.
- Законопроект был принят в двух чтениях в окончательной редакции. Согласно ему изменения вносятся статью №3 регионального закона «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований», - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.
Теперь глава города будет избираться горсоветом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Новый градоначальник будет подотчетен населению и горсовету.
ИСТОЧНИК KP.RU