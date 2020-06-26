Закон принят: в Орле объединят должность главы администрации и мэра

26 Июнь 2020 2020-06-26T12:55:31+03:00

В Орле объединят должность главы администрации и мэра Орла Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Теперь новый градоначальник будет подотчетен населению и горсовету

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Сегодня, 26 июня, прошло 49-го заседания Орловского облсовета. Главной повесткой дня стало принятие законопроекта об объединении должности главы администрации и мэра Орла.

Напомним, с соответствующей инициативой выступил глава региона Андрей Клычков. Он внес законопроект на обсуждение в региональный парламент.

- Законопроект был принят в двух чтениях в окончательной редакции. Согласно ему изменения вносятся статью №3 регионального закона «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований», - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Теперь глава города будет избираться горсоветом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Новый градоначальник будет подотчетен населению и горсовету.

ИСТОЧНИК KP.RU