2020-06-26T09:03:50+03:00
Происшествия

В Орле начальника колонии и адвоката подозревают во взяточничестве

150 тысяч рублей могут стоить обоим лишением свободы
Наталья Меркулова
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В Орле начальника колонии и адвоката подозревают во взяточничествеВ Орле начальника колонии и адвоката подозревают во взяточничествеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Вчера, 25 июня, в колонии-поселении №3 УФСИН России по Орловской области с поличным взяли начальника колонии и адвоката одного из осужденных. Последний передал руководителю 150 тысяч рублей.

По версии следствия, адвокат стал посредником и действовал в интересах своего клиента. Тот в свою очередь с помощью взятки решил уйти от ответственности за использование в колонии мобильника, а заодно и получить УДО.

- Преступление выявлено при содействии сотрудников УФСБ и УФСИН. В зависимости от роли каждого начальник колонии и адвокат подозреваются в совершении преступлений по статьям 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве) и 290 УК РФ (Получение взятки). В настоящее время с подозреваемыми проводятся необходимые следственные действия. Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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