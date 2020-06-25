Орловец похищал велосипеды, чтобы добираться до будущей работы

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:21:12+03:00

21-летний парень украл три велосипеда в Заводском районе облцентра, а потом его самого обокрали

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В Орле полицейские задержали похитителя велосипедов в Заводском районе города. 21-летний парень орудовал по ночам и пользовался тем, что владельцы двухколесного транспорта оставляли их на лестничной клетке.

С конца мая до начала июня молодой человек успел стащить три велосипеда. Во время осмотра одного из мест преступлений эксперт-криминалист обнаружил отпечаток пальца, с помощью которого и была установлена личность ранее судимого воришки.

- Злоумышленник объяснил кражи тем, что ему нужен был транспорт, чтобы добираться до будущего места работы. Три возбужденных уголовных дела по каждому из эпизодов были соединены в одном производстве. В настоящее время расследование завершено. Материалы готовятся к направлению в суд, - сообщила младший лейтенант юстиции Алина Трубачева, следователь ОП №2 УМВД России по городу Орлу.

Что же касается велосипедов, как рассказали «КП» в пресс-службе регионального УМВД России, два из них нашли дома у молодого человека. А третий у него у самого украли неизвестные.

ИСТОЧНИК KP.RU