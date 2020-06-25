В Орловской области отменили поверку бытовых счетчиков в 2020 году
В Орловской области отменили поверку бытовых счетчиков в этом году. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации со ссылкой на Постановление Правительства №424 РФ от 6 апреля 2020 года.
Все бытовые приборы учета можно будет применять без очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года. Распространяется постановление и на счетчики с истекшим сроком поверки.
- Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг. Неустойка (штраф и пенни) не взыскивается, - поясняет пресс-служба администрации Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU