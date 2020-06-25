12 прожектеров осветили ночное небо над Орлом «Лучами Победы»

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:58:04+03:00

Разноцветные проекции смогли увидеть из окон жители двух районов областного центра

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Вчера, 24 июня, в финале празднования 75-й годовщины Парада Победы на Красной площади, Орел присоединился к Всероссийской акции «Лучи Победы».

Орел присоединился к Всероссийской акции «Лучи Победы». Фото: пресс-служба администрации города

Ночное небо над городом осветили 12 прожекторов, установленных на крыше академического театра им. Тургенева. Разноцветные проекции транслировались под музыку военных лет и современные песни на здании правительства Орловской области.

Посмотреть на световые проекции пришли сотни человек. Фото: пресс-служба администрации Орла

- Увидеть «Лучи Победы» из окон своих квартир могли жители Советского и Заводских районов, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации города.

Также световое оборудование было установлено на крыше ТМК «ГРИНН».

ИСТОЧНИК KP.RU