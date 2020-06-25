За время пандемии в Орловской области от коронавируса умер 51 человек

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:33:56+03:00

Число заболевших коронавирусом в Орловской области на 25 июня

Публикуем последнюю информацию на 25 июня о ситуации с коронавирусом в регионе

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Сегодня, 25 июня, федеральный оперативный штаб подтвердил еще 37 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших за весь период пандемии составило 4 тысячи 318 человек.

Смогли излечить 2 тысячи 575 орловцев. За последние сутки из больниц выписались еще 52 человека.

К сожалению, накануне пополнилась статистика по смертности от коронавируса. Умерли пять человек. Общее число летальных исходов составило 51.

Продолжают бороться с заболеванием 1692 орловцев.

Распространение коронавируса в Орловской области на 25 июня

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2005 жителей Орла, 516 зараженных – Мценском районе, 431 – в Орловском районе, 121 – в Болховском районе, 116 – в Ливнах, 99 – в Дмитровском районе и 92 – в Урицком районе.

В Новодеревеньковском районе заболевших 89, в Хотынецком - 86, в Новосильском - 73, в Свердловском районе - 69, в Кромском районе - 61, в Верховском – 60.

Менее шестидесяти заболевших коронавирусом в Шаблыкинском районе -58, в Ливенском- 54, в Знаменском районе - 52, в Глазуновском районе - 51, в Покровском - 49, в Малоархангельском районе – 47.

В Колпнянском районе 36 подтвержденных случаев коронавируса, в Должанском районе – 35, в Троснянском районе - 34, в Залегощенском районе - 28, в Сосковском районе -21, в Корсаковском районе -18, и в Краснозоренском районе – 17.

ИСТОЧНИК KP.RU