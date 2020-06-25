25 Июнь 2020 2020-06-25T10:30:06+03:00

Под Орлом водитель заснул за рулем и врезался в опору ЛЭП. Фото Госавтоинспекции Орловской области

Автомобиль съехал с дороги и едва не угодил в лесополосу

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Сегодня рано утром, 25 июня, на 33 километре автодороги «Орел-Тамбов» произошло ДТП. 38-летний мужчина уснул за рулем «КИА Церато».

Инцидент произошел в районе пяти часов утра. Иномарка ехала со стороны Тамбова.

- Водитель «КИА Церато» допустил наезд на опору ЛЭП и съехал с дороги. В результате ДТП 37-летний мужчина-пассажир получил телесные повреждения и был доставлен в ЦРБ Свердловского района. После оказания медицинской помощи отпущен, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU