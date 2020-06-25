2020-06-25T09:18:19+03:00
Происшествия

В Заводском районе Орла задержали трех торговцев наркотиками

Молодые люди готовились пустить в оборот 100 свертков «синтетики»
Наталья Меркулова
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В Заводском районе Орла задержали трех торговцев наркотиками. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиВ Заводском районе Орла задержали трех торговцев наркотиками. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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Во время оперативно-розыскных мероприятий в Заводском районе Орла полицейские задержали трех парней, распространявших в регионе наркотики. Молодые люди готовились пустить в оборот 100 свертков «синтетики», но попались с поличным.

У двух парней - 20 и 19 лет – обнаружили при личном досмотре синтетический наркотик массой около 21 грамма, а также весы, упаковочный материал и изоленту. Третий подельник, 21-летний орловец, припрятал у себя еще 10 свертков для розничного сбыта.

- Исследования в Экспертно-криминалистическом центре УМВД подтвердили, что изъятое вещество является наркотиком. Таким образом, из незаконного оборота оперативники изъяли порядка 100 свертков с синтетическим наркотическим средством, общей массой более 22 граммов, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас молодые люди задержаны и находятся под стражей. Оперативники продолжают проводить следственные действия и устанавливают каналы поставки наркотиков на территорию региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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