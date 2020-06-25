2020-06-25T08:58:06+03:00
Общество

В Орловской области выбрали лучшие «Ветеранские подворья»

В конкурсе подсобных хозяйств поучаствовали 11 сельских семей
Наталья Меркулова
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В Орловской области выбрали лучшие «Ветеранские подворья»В Орловской области выбрали лучшие «Ветеранские подворья»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области подвели итоги регионального конкурса «Ветеранское подворье». Среди претендентов на звание владельцев лучшего подсобного хозяйства на Орловщине оказались сразу 11 сельских семей.

Заявки на участие в конкурсе подали жители 10 районов: Дмитровского, Урицкого, Хотынецкого, Новосильского, Троснянского, Колпнянского, Свердловского, Мценского, Глазуновского и Залегощенского.

Оценив успехи каждого хозяйства, жюри из областной администрации определило трех победителей. Ими стали семья Манукян из деревни Гранкино Троснянского района (первое место), семья Чулковых из поселка Звезда Хотынецкого района (второе место) и семья Оганесян из села Становое Новосильского района (третье место).

На каждом из подворий победителей разводят крупный рогатый скот, птицу, выращивают овощи и фрукты. Не остаются владельцы подсобных хозяйств и от активной общественной деятельности. В частности, семья Оганесян оказывает благотворительную помощь в становлении храма Успенье Пресвятой Богородицы в селе Жердево.

- Конкурс ежегодно проводится в целях укрепления и расширения личных подворий в сельской местности, развития семейной преемственности и передачи положительного опыта ветеранских семей молодому поколению, привлечение ветеранов к активному и посильному труду, - сообщает пресс-служба администрации Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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